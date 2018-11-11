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شباب الجبل الأخضر يوجهون بيانا للقيادة العامة

تم النشر منذُ 31 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أصدر حراك شباب الجبل الأخضر بيانا موجها إلى القيادة العامة للجيش الوطني ومجلس النواب، طالب فيه القيادة والنواب بالتمسك في اجتماع باليرمو برفع حظر التسليح عن الجيش، وتوحيد المؤسسات السيادية المختلفة، وعلى رأسها المؤسسة العسكرية بقيادة المشير خليفة حفتر.

كما طالب شباب الحراك بنقل المحكمة العليا ومكتب النائب العام إلى المدن التي تخضع لسلطة مجلس النواب، وبالسير قدما في المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية بالتوازي مع مساعي توحيد المؤسسات، والتأكيد على أن المساس بأموال ليبيا المجمدة يعتبر مساسا بالأمن القومي.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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