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إعادة فتح منفذ ذهيبة وازن بعد إغلاقه لساعات

تم النشر منذُ 28 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أكد المكتب الإعلامي لمنفذ ذهيبة وازن الحدودي بين تونس وليبيا، الأحد، أن حركة التنقل عادت بين البلدين بشكل اعتيادي بعد إغلاق دام لساعات نتيجة احتجاجات تونسية داخلية.

وقال المكتب الإعلامي وفي تصريح خاص لـ”218 NEWS”، أن الأوضاع تسير بشكل جيد واعتيادي في المنفذ، وأن حركة المرور في الجانبين أصبحت طبيعية.

ولفت المكتب إلى أن الطريق مؤمّنة بعد انتهاء الاحتجاجات على الجانب التونسي.

وتشهد المنافذ البرية مع تونس تهديدات الإغلاق نتيجة تضييق السلطات التونسية على التجارة البينية بين تونس وليبيا، وإيقاف عمليات التهريب خاصة المحروقات من الجانب الليبي.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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