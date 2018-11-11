إعادة فتح منفذ ذهيبة وازن بعد إغلاقه لساعات

أكد المكتب الإعلامي لمنفذ ذهيبة وازن الحدودي بين تونس وليبيا، الأحد، أن حركة التنقل عادت بين البلدين بشكل اعتيادي بعد إغلاق دام لساعات نتيجة احتجاجات تونسية داخلية.

وقال المكتب الإعلامي وفي تصريح خاص لـ”218 NEWS”، أن الأوضاع تسير بشكل جيد واعتيادي في المنفذ، وأن حركة المرور في الجانبين أصبحت طبيعية.

ولفت المكتب إلى أن الطريق مؤمّنة بعد انتهاء الاحتجاجات على الجانب التونسي.

وتشهد المنافذ البرية مع تونس تهديدات الإغلاق نتيجة تضييق السلطات التونسية على التجارة البينية بين تونس وليبيا، وإيقاف عمليات التهريب خاصة المحروقات من الجانب الليبي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية