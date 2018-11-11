الفيتوري: تسديد أغلب ديون “الأفريقية” لمطار اسطنبول

قال مدير شركة الخطوط الجوية الأفريقية بالمنطقة الشرقية سراج الفيتوري، إن الخطوط الافريقية قامت بتسديد اغلب الديون المتراكمة عليها لصالح مزودي الخدمة بمطار اسطنبول.

وأضاف الفيتوري، في تصريح خاص لـ”218 NEWS”، الأحد، إن تسديد الديون جاء بعد توفير المستندات المطلوبة من قبل مصرف ليبيا المركزي، بالإضافة إلى مساهمة مصرف ليبيا الخارجي في حل الأزمة، مشيرا إلى وجود ديون بمبالغ بسيطة سيتم تسديدها خلال الفترة القليلة القادمة.

وبشأن عودة خط الرحلات إلى مطار اسطنبول، قال الفيتوري إن الرحلات ستعود قبل نهاية نوفمبر الحالي بعد تسديد ما تبقى من الديون.

وبين أن شركة الخطوط الجوية الافريقية قامت مؤخرا بتشكيل لجنة لحصر الخسائر التي لحقت بها في الاشهر الماضية وسيتم معالجة وتقييم الخسائر المالية ووضع خطة للتعويض عن طريق تقرير لجنة ستضع أيضا تصورات مستقبلية لحماية الشركة من عودة المشاكل السابقة.

ونفى الفيتوري لـ218 ما يتداول حول فتح خط سير لمحطات جديدة، مؤكدا أن هذا الموضوع ليس في نية الشركة بالوقت الحالي وأن مجهودات “الأفريقية” منصبة الآن للمحافظة على المحطات التي تعمل على تسيير رحلاتها إليها.

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