تنسيق ودعم دولي ومحلي لحلحلة مشاكل الجنوب الليبي

أخبار ليبيا 24 – خاص

بحث النائب بالمجلس الرئاسي “عبد السلام كاجمان” ، مع نائب الممثل الخاص للشؤون السياسية في بعثة الأمم المتحدة في ليبيا “ستيفاني ويليامز”، أهم الأوضاع الأمنية والاقتصادية والخدمية بالمنطقة الجنوبية.

وتم خلال اللقاء – الذي عقد أمس السبت بمقر البعثة في العاصمة طرابلس – مناقشة تنظيم وتنسيق الدعم الدولي الذي يسهم في حلحلة المشاكل التي تعاني منها المنطقة الجنوبية.

وكان “كاجمان” قد بحث خلال اجتماع له الخميس الماضي مع كل من وكيل وزارة المواصلات والنقل البري ، “عبدالمطلب بدوي” ورئيس مجلس الإدارة بالشركة العامة للمياه والصرف الصحي “المعتمد السنوسي” مشاكل منظومات الصرف الصحي، وإغلاق المطارات، وتهالك الطرق في المنطقة الجنوبية، في إطار تنفيذ ما تم الاتفاق عليه بمحضر الاجتماع الأول للجنة إدارة أزمة الجنوب.

وقدم رئيس مجلس الإدارة بالشركة العامة للمياه والصرف الصحي ، خلال الاجتماع الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء، مقترح المشروعات العاجلة لحل المشاكل الخانقة في منظومات المياه والصرف الصحي، والتي تتمثل في حل مشكلة طفح مياه الصرف الصحي بمدينة سبها، ومشكلة توفير المياه ببعض المناطق العطشة بالمنطقة الجنوبية.

بدوره، قدم وكيل وزارة المواصلات والنقل البري، كشفاً ببعض التقديرات المالية المطلوبة لحل المشاكل العاجلة بجميع مطارات المنطقة الجنوبية، والتي في حالة تنفيذها يمكن أن تتم عملية تنشيط هذه المطارات بشكل اعتيادي.

كما قدم الوكيل، كشفاً بأهم مشروعات الصيانة العاجلة للطرق الرئيسية الواقعة بالمنطقة وتقديراتها المالية .

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