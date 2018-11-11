ماذا وجد الحرس البلدي داخل مصحة طرابلس الجديدة ؟

أخبار ليبيا 24 – خاص

قامت عناصر الحرس البلدي عين زارة بالتعاون مع مكتب الإصحاح البيئي عين زاره بجولة تفتيشية على المصحات والعيادات، وعدد من مراكز التحاليل الطبية والصيدليات بالمنطقة.

ومن خلال التفتيش تم إغلاق مصحة طرابلس الجديدة بمنطقة الفرناج نتيجة لعدم وجود شهائد صحية للعاملين بالمصحة، وانعدام النظافة العامة، ووجود حقن منتهية الصلاحية داخل غرفة العلاج الكيمياوي، إضافة إلى عدم فصل المخلفات الطبية عن غيرها من المخلفات الغذائية.

يشار إلى أن الحرس البلدي عين زاره قام في وقت سابق بقفل عدد 15 قصاب بالشمع الأحمر ضبط داخلهم كميات كبيرة من الكبد والأحشاء الفاسدة والمحظورة وكميات من اللحوم المتعفنة وغير الصالحة للاستهلاك البشري.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، كما قام عناصر الحرس البلدي عين زاره بالتعاون مع مركز الحرس البلدي الأوسط ، ووحدة مراقبة الأغذية والأدوية بفرع جهاز الحرس البلدي طرابلس ، بقفل عدد 9 “هناقر” تابعة لصندوق موازنة الأسعار بالشمع الأحمر ، ضُبط بداخلها كميات كبيرة جداً من حليب الأطفال منتهي الصلاحية منذ عام 2014 ولم يتم صرفه لمستحقيه من الاطفال.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من اخبار ليبيا 24