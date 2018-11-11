بعد اقتحام المكتب والتعدي على الموظفين… تعليق العمل بالسجل المدني في طبرق

علق موظفو مكتب السجل المدني بمدينة طبرق، اليوم الأحد، العمل بالمكتب بعد اقتحامه من قبل مجموعة من المواطنين وقيامهم بالتعدي على الموظفين بالضرب والسب، بحسب ما أكده مصدر بالمكتب «بوابة الوسط».

وقال المصدر لـ«بوابة الوسط»: «اليوم تعرضنا للضرب من بعض المواطنين الذين دخلوا علينا بطريقة همجية وقاموا بضربنا وسبنا» مشيرا إلى أن «أفراد الحرس لم يقاوموا هجوم المواطنين على المكتب عندما قاموا بإقتحامه»

وطالب المصدر مديرية أمن طبرق بضرورة التدخل «فورا وتوفير قوة أمنية لحماية المكتب» مؤكدا أن الموظفين «لن يعودوا إلى العمل حتى تلبى» مطالبهم، موضحا أن «ضغط العمل علينا كبير وكل مواطن يريد إنهاء إجراءاته أولا في أسرع وقت».

وذكر المصدر أن مكتب السجل المدني بطبرق يقدم خدماته اليومية لأكثر من 150 ألف نسمة بمعدل 30 ألف أسرة في المدينة وما جاورها، مشيرا إلى أنه «مكتب واحد وصغير ونستخرج بشكل يومي قرابة 3000 ورقة لأغراض إجراءات العائلات».

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