عودة الكهرباء تدريجيا إلى الجنوب بعد إظلام دام نحو 24 ساعة

أفاد مراسل «بوابة الوسط» في سبها، اليوم الأحد، بعودة التيار الكهربائي تدريجيا إلى المنطقة الجنوبية بعد إظلام استمر حوالي 24 ساعة منذ أمس السبت.

وأوضحت الشركة العامة للكهرباء «GECOL» أن خروج عدد من وحدات التوليد في 3 محطات أدى إلى انقطاع الكهرباء عن المنطقة الجنوبية وأجزاء من طرابلس.

وقال منسق المكتب الإعلامي بالشركة محمد التكوري لـ«بوابة الوسط»، ليل السبت، «حدث فصل في دائرتي الهضبة الجنوب 1-2 نتجت عنه هزّة على الشبكة أدت إلى خروج وحدات التوليد في 3 محطات».

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وأشار التكوري إلى «خروج وحدات التوليد في محطة جنوب طرابلس والرويس، وخروج وحدتين غازيتين وثلاث وحدات بخارية في محطة الزاوية».

ولفت منسق المكتب الإعلامي بالشركة العامة للكهرباء إلى أن «العمل جارٍ على إرجاع الوحدات وإعادة التغذية خلال ساعات».

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