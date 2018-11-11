عشية مؤتمر باليرمو… سلامة يجري مباحثات مع ممثلين دوليين حول ليبيا

أجرى مبعوث الأمم المتحدة رئيس بعثتها للدعم في ليبيا، غسان سلامة، اليوم الأحد، مباحثات مع عدد من الممثلين الدوليين المشاركين في المؤتمر الدولي حول ليبيا الذي تستضيفه مدينة باليرمو عاصمة صقلية جنوب إيطاليا، على مدى يومين والذي تنطلق فعالياته غدا الإثنين.

والتقى سلامة ونائبته للشؤون السياسية ستيفاني وليامز، كلا من نائب وزير الخارجية الأميركي السفير ديفيد ساترفيلد، ونائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، ومدير إدارة ليبيا بوزارة الخارجية المصرية السفير محمد أبوبكر، ومدير عام الشؤون السياسية والأمنية في الخارجية الإيطالية سيباستيانو كاردي.

وقالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبر حسابها على موقع «تويتر» إن سلامة عبر خلال لقائه مع مدير عام الشؤون السياسية والأمنية في الخارجية الإيطالية سيباستيانو كاردي «عن أمله بأن تكون رسالة الغد برفض الإبقاء على الوضع الراهن ولابد من تحريكه، خاصةً والليبيون يدفعون ثمناً باهظاً لذلك».

وأضافت البعثة أن نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف عبر عن دعمه لجهود سلامة في ليبيا وخطة عمل الأمم المتحدة ومن ضمنها الملتقى الوطني.، مشيرة إلى أن اللقاء حضره كلا من نائبة رئيس البعثة الأممية للشؤون السياسية ستيفاني ويليامز، وسفير روسيا لدى ليبيا إيفان مولوتكوف.

وأضافت أن لقاء سلامة ووليامز مع مدير دائرة الشؤون الليبية في وزارة الخارجية المصرية السفير محمد أبوبكر، تطرق إلى مسار العملية السياسية.

كما التقى سلامة ونائبته وفد وزارة الخارجية الأمريكي لمؤتمر باليرمو. حيث أعرب نائب وزير الخارجية السفير ديفيد ساترفيلد عن تقديره لدور البعثة في تعزيز وقف إطلاق النار في طرابلس ودعمها للملتقى الوطني كعملية يقودها ويمسك بزمامها الليبيون وإجراء انتخابات ذات مصداقية.

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