الجوية الأفريقية تكشف حقيقة سرقة 2 من محركات طائراتها بمطار معيتيقة

ليبيا – نفت شركة الخطوط الجوية الأفريقية مساء اليوم الأحد الأخبار المتداولة عن سرقة محركات طائرة إيرباص تابعة للشركة من مخزنها بمطار معيتيقة الدولي فى العاصمة طرابلس.

وأكد الناطق باسم الشركة فى تصريح لصحيفة المرصد بان هذه الأخبار عارية عن الصحة كما وصف الظروف الأمنية بمطار معيتيقه بأنها مشدةة قائلاً بأن محركات بحجم محركات الطائرة تحتاج لإمكانيات كبيرة لتحريكها من مكانها.

ودعا الزبادي كافة وسائل الإعلام إلى التحلي بالمصداقية في نقل من الأخبار والتثبت منها قبل نشرها معرباً عن إستغربا الشركة من تصديق هذه الأنباء ونشرها دون الرجوع لمصادر موثوقة أو رسمية.

وكانت صحيفة المرصد قد نقلت عن قناة 218 نيوز الفضائية مساء الاحد عن مصدر خاص لم تسمه من شركة الخطوط الجوية الأفريقية تأكيداً للأنباء المتداولة عبر وسائل التواصل الإجتماعي عن سرقة محركات تعود لأكبر طائرة فى إسطول الشركة .

وأكدت القناة بأن المحركين الذين تمت سرقتهما يعودان لطائرة إيرباص من طراز A330 الحديثة فيما تمت عملية السرقة من مخازن الشركة في مطار امعيتيقة الدولي ، المنفذ الجوي الوحيد فى العاصمة طرابلس .

وبحسب المصدر ذاته الذي تحدث للقناة فإن قيمة المحركين تفوق مليونين ونصف المليون دولار، أي ما يعادل أكثر من 13 مليون دينار ليبي بحسب سعر صرف يوم السبت الذي تمت فيه السرقة.

المرصد – متابعات

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