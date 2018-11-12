محلل سياسي: مؤتمر باليرمو سيعمل على الدفع بالاتفاق السياسي

رجح المحلل السياسي السنوسي إسماعيل، أن يتناول المؤتمر الدولي حول ليبيا الذي تستضيفه الحكومة الإيطالية في باليرمو غداً (الاثنين) على مدى يومين، مناقشة ثلاثة نقاط رئيسية.

وقال إسماعيل، في تصريح لـ”بوابة أفريقيا الإخبارية”، “في تصوري أن ما سيتم نقاشه في باليرمو ومن ثم التوافق حوله هو دفع الاتفاق السياسي الليبي في ثلاثة مجالات: الترتيبات الأمنية في كل أنحاء ليبيا بما فيها توحيد الجيش الليبي، وخطة الإصلاحات الاقتصادية وآلية للشفافية في أوجه إنفاق المال العام، والاستفتاء على مشروع الدستور”.

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