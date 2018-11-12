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محلل سياسي: مؤتمر باليرمو سيعمل على الدفع بالاتفاق السياسي

تم النشر منذُ 1 ساعة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

رجح المحلل السياسي السنوسي إسماعيل، أن يتناول المؤتمر الدولي حول ليبيا الذي تستضيفه الحكومة الإيطالية في باليرمو غداً (الاثنين) على مدى يومين، مناقشة ثلاثة نقاط رئيسية.

وقال إسماعيل، في تصريح لـ”بوابة أفريقيا الإخبارية”، “في تصوري أن ما سيتم نقاشه في باليرمو ومن ثم التوافق حوله هو دفع الاتفاق السياسي الليبي في ثلاثة مجالات: الترتيبات الأمنية في كل أنحاء ليبيا بما فيها توحيد الجيش الليبي، وخطة الإصلاحات الاقتصادية وآلية للشفافية في أوجه إنفاق المال العام، والاستفتاء على مشروع الدستور”.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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تعليق

  • محلل طيار سعده هالتيس الجاهل الغبي. يا غبي مؤثمر تحضره قطر الفساد و الاجرام و يحضره بلحاج متع ألمقاتله يا كلب. كيف سيدفع الاتفاق السياسي ؟؟ الغباء مصيبة فعلا. و حفتر موقفه صحيح جدا مش زي بقية الخنازير زي عقيله و السراج و المشري

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