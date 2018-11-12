موقع نيوزيلندي يكشف مساعي أوروبية للتوسع في الصيد بالمياه الإقليمية الليبية

كشف موقع فورين أفيرز النيوزيلندي عن وثيقة تعود إلى البرلمان الأوروبي تدعو إلى عقد اتفاق بين الاتحاد الأوروبي والسلطات الليبية من أجل السماح لصيادي دول الاتحاد بالصيد داخل المياه الإقليمية الليبية.

ووفقا للموقع فأن الوثيقة تنص على أن يبنى الاتفاق على عدة نقاط أهمها:

-مراعاة القاعدة 133 من نظامه الداخلي:-

(أ) في حين يتمتع الاتحاد الأوروبي بكفاءة حصرية في مسائل مصائد الأسماك لا سيما فيما يتعلق بتعريف السياسة العامة لمصائد الأسماك وإبرام الاتفاقات الدولية مع البلدان.

(ب) وبالتأكيد على أن منطقة وسط البحر المتوسط هي أهم مناطق هجرة سمكة التونة ذات الزعنفة الزرقاء، وأن عدم الوصول إليها له عواقب اقتصادية واجتماعية خطيرة للغاية على صناعة صيد سمك التونة في الاتحاد الأوروبي .

(ج) في حين أن الاتحاد الأوروبي قد تقدم بالفعل بحزمة تبلغ قيمتها 70 مليون يورو تقريبًا من الدعم الثنائي إلى ليبيا، مقسمة إلى 23 مشروعًا تغطي عدة قطاعات مختلفة بشكل رئيسي من خلال أداة الجوار الأوروبية “أي أن آي” والأداة المساهمة في الاستقرار والسلام “آي سي أس بي “.

(د) في حين أن الاستيلاء على سفن الصيد التابعة للاتحاد الأوروبي من قبل السلطات الليبية هو أمر شائع فأنه يجب أن يتم:

1. يعتمد الاتحاد الأوروبي في نطاق علاقاته الثنائية وفي ضوء الدعم المالي الكبير المقدم إلى ليبيا، يجب أن يطلب توسيع منطقة الصيد المسموح بها في المياه الإقليمية الليبية.

2 – تدعو اللجنة إلى التفاوض على اتفاق مع السلطات الليبية يهدف إلى تمكين صيادي الاتحاد الأوروبي من الوصول إلى المياه الليبية بصورة قانونية وآمنة.

يشار إلى أن السلطات الليبية كانت في الماضي تمنع دخول أي سفن إلى المياه الأقليمية الليبية بما في ذلك مياه خليج سرت التي تعد منطقة نزاع مع بعض الدول من بينها أمريكا.

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