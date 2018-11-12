الأفريقية تنفي سرقة محركي إيرباص من معيتيقة

خاص 218

نفت شركة الخطوط الجوية الأفريقية ما ورد في بعض وسائل الإعلام وصفحات مواقع التواصل الاجتماعي عن سرقة محركات طائرات إيرباص من مطار معيتيقة .

جاء النفي في تصريح خاص لـ 218 من طرف مدير مكتب الإعلام والمتحدث الرسمي باسم شركة الخطوط الأفريقية، عمران الزبادي .

وأبدت الشركة استغرابها تصديق هكذا خبر و نشره بدون الرجوع لمصادر موثوقة ، وقالت إن الحالة الأمنية في المطار مشددة ، وإن محركات بحجم محركات طائرات أيرباص تحتاج لإمكانيات كبيرة لتحريكها من مكانها .

ونصحت الشركة وسائل الاعلام بالتحلي بالمصداقية والتثبت من الأخبار قبل نشرها.

واستنكر عدد من المسؤولين في مطار معيتيقة هذا الخبر واعتبروه شائعة لا أساس لها من الصحة ولا يقبلها عقل بانعدام اي إمكانية لذلك على أرض الواقع

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