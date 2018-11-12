مأساة أُم | أن تولد مشوهاً أو خديجاً في مستشفيات ليبيا .. الموت قبل الحياة

ليبيا – نقلت أم ليبية معاناتها ومعاناة طفلها المولود بتشوه بسيط ، ملخصة بذلك قصة حزينة عنوانها ” مأساة أن تولد مشوهاً ” وسط غياب أبسط الإمكانيات والإستعدادات بل وحتى الرغبة في العمل والتعامل بمهنية وأخلاق فى ظل ما وصفتها بالفوضى والإستهتار بحياة الانسان والفوضى في مستشفيات العاصمة الليبية وحتى خارجها .

الأم التى تحفظت عن ذكر إسمها وإكتفت بطلب تعريفها للجمهور بحروفها الأولى أنجبت طفلاً يعاني من تشوه في القلب وإنسداد في الأنف ، قالت بأنها قررت مشاركة مأساتها مع المرصد ليعلم الليبيين ، ما يمكن أن يواجهه الأطفال حديثي الولادة في المستشفيات والعيادات العامة والخاصة في ليبيا .

وفق الأم وهي بالمناسبة طبيبة لجأت للعيادات الخاصة لإجراء عملية ولادة قيصيرية بعد أن ألغت فكرة الولادة في المستشفيات العامة ، بسبب توقف أغلبها عن العمل وإزدحام الباقي وتخوف الأمهات من عدم توفر التعقيم والرعاية الكافية لهن ولمواليدهن ، لتفاجئ بعد الولادة بحالة وليدها التي تستعدي عملية سريعة لتسريح الإنسداد حتى يتمكن من التنفس عبر الأنف بشكل طبيعي كإجراء أولي وسريع لرفع خطر يهدد حياته .

وتعد هذه العملية أولية ومتعارف عليها بالمستشفيات في كل مكان ، لتواجه الأم مشاكل لا حصر لها بداية بعدم توفر الإمكانيات في العيادة لإجراء هذا النوع من العمليات مع وجود طبيب ليبي واحد مختص بمثل هذه الحالات ويتواجد فقط في مركز طرابلس الطبي الذي تحول إلى لمستشفي جامعي بقرار صادر مؤخراً عن المجلس الرئاسي.

روت الأم كيف أنه كان عليها وأسرتها السعي والبحث عن وساطات حتى تمكنوا من الوصول للطبيب المتواجد في قسم الأنف والأذن والحنجرة في المركز وقد وافق على إجراء العملية وهنا ظنت بأن المشكلة فى طريقها إلى الحل حيث تطلبت الحالة بداية نقل المولود ومن ثم توفر حاضنة مجهزة لإستقباله لحظة وصوله للمركز وضرورة قبول طبيب التخدير التعامل معه وهو الذي يزن ثلاثة كيلوجرام فقط ويعاني مع مشاكل في القلب وإنسداد في الأنف ، لتتوالى الصعوبات في وجه الأسرة العاجزة على توفير ما يضمن الحفاظ على حياة مولودها.

وبحسب الأم وبرغم قبول الطبيب بإجراء العملية وموافقة طبيب التخدير بعد إلزامهم بالتوقيع على مستند يضمن قبول النتائج ، كان عليهم توفير الحاضنة التي سيقضي فيها الطفل فترة ما قبل وما بعد العملية ، لتبوء كل المحاولات بالفشل خلال أكثر من خمسة أيام .

حل اليوم السادس يحمل أملاً في محاولة إنقاذ الطفل الذي لم تتمكن أسرته من تسميته وتسجيله بعد ، ووفقاً للأم فقد تلقت الأسرة إتصالاً يؤكد توفر الحاضنة وأن العملية تقررت صباح الخميس الماضي وأن بإمكانهم إحضار المولود ، الذي يتطلب نقله من العيادة الخاصة سيارة أسعاف مجهزة بالأوكسجين الصناعي المخصص للأطفال وهو ما لم يتوفر ايضاً مما أضطرهم للمغامرة بنقله في سيارة إسعاف غير مجهزة ومده بالأوكسجين بشكل يدوي طوال المسافة التي إستغرقت أكثر من ساعة بسبب الإزدحام ليصل أخيراً ويرقد في انتظار صباح اليوم الثاني لإجراء العملية .

تابعت الأم فى إتصالها مع المرصد روايتها وقالت : ” هنا كان إبني وبحكم ظروفه الصحية الخاصة عرضة لإلتقاط أي عدوى داخل مركز طرابلس الطبي وقد كنّا جاهزين مع كامل المعدات التي طلبها الطبيب بحجة عدم توفرها في المركز بدءً بالشاش وصولاً لمواد التعقيم وأردية الطبيب والممرضات الخاصة بإجراء العملية صباح الخميس المقرر فيه العملية ” .

لكن العملية وحسب الأم لم تجرى، بعد تغيب الممرضة الخاصة بمساعدة الطبيب في تناول المعدات أثناء إجراءه العملية ، حيث يضم قسم الأنف والأذن والحنجرة ثلاث ممرضات فقط مختصات ، أحداهن استقالت والأخرى في إجازة وثالثة إمتنعت عن العمل متحججة بالزكام ، ولم تراعي تعريض حياة مولود للخطر .

لتؤجل العملية حتى بداية هذا الاأسبوع أي بعد يومين أخرين ، بعد أن تعذر إجراءها وتأخر الوقت واضطرار الطبيب القاطن خارج المدينة للعودة لبيته قبل حلول الظلام ، أول أمس السبت ، تراجعت حالة الطفل الصحية بسبب صعوبة تحمل قلبه المشوه للأكسجين الصناعي فترة أطول ، وكانت المفاجأة بانه وقبل الموعد الجديد للعملية قد تعرض لإلتهاب في الدم وإنخفاض ملحوض في الضغط بفعل تلقيه عدوى جرثومية داخل المستشفى وكان لا علم لأحد حول ما إذا سيكمل يومه حتى تُجرى العملية أم سيتوقف قلبه .

اليوم الأحد وقبل موعد العملية الجديد الذي لم يتقرر بعد بسبب تراجع الحالة إستسلم الطفل بعد عجز رئتاه عن إستقبال الأوكسجين ليتوقف قلبه الصغير ويفارق الحياة التي لم يدخلها بعد وقد إنهارت الأم لعجزها وضعفها وتحدثت لـ المرصد وهي فى نوبة بكاء بسبب عدم قدرتها على فعل الكثير لوليدها وقد أرجعت مصابها لإنعدام الرحمة والانسانية و المسؤولية لدى الكثير من العاملين بقطاع الصحة ، متوجهة للممرضات والأطباء وإدارة مركز طرابلس الطبي بالمسؤولية لما حدث لمولودها وغيره من حديثي الولادة و الخدج الذين ولدوا مشوهين في المستشفيات الليبية .

ومن جهتها حاولت صحيفة المرصد الإتصال بمركز طرابلس الطبي وإدارته للحصول منهم على تعليق حول الحالة وأسباب تراجعها والتقصير الذي تتهمه به الوالدة ولكن لم تتحصل على أي رد فيما قال طبيب بقسم الأنف والأذن والحنجرة بانه غير مخوّل بالتصريح والحديث لوسائل الإعلام ، ومن منطلق حق الرد تؤكد المرصد للمركز بأن حقه مكفول لإيضاح ملابسات ماحدث وخاصة ما أُتهم به حول عجزه عن توفير أبسط الإمكانيات المطلوبة لهذه الحالة وغيرها فى ظل تكرار الشكاوي والحوادث المماثلة .

المرصد – خاص

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية