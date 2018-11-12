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تكريم في البيضاء لأبطال الجيش الوطني

تم النشر منذُ 47 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

نظمت المنطقة العسكرية وغرفة العمليات المشتركة الجبل الأخضر حفلاً في مدينة البيضاء لتكريم أسر منتسبي الجيش الوطني والقوات المساندة الذين بذلوا أرواحهم في معركة الجيش ضد المجموعات الإرهابية.

بدأت مراسم الحفل بالإيقاعات العسكرية تلتها كلمات للآمرين وممثلين عن عائلات أبطال الجيش، كما تم توزيع شهادات تقدير للأسر .

حضر الحفل أسر (الشهداء) ومجموعة من ضباط وضباط صف الجيش الوطني ومدراء أمن البيضاء والساحل وشحات وعدد من ممثلي الجهات الأمنية المختلفة

وقدمت في الحفل الدروع التكريمية لعدد من الجهات الأمنية والوحدات العسكرية النظامية التي شاركت في الحرب ضد الاٍرهاب .

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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