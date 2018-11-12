تكريم في البيضاء لأبطال الجيش الوطني

نظمت المنطقة العسكرية وغرفة العمليات المشتركة الجبل الأخضر حفلاً في مدينة البيضاء لتكريم أسر منتسبي الجيش الوطني والقوات المساندة الذين بذلوا أرواحهم في معركة الجيش ضد المجموعات الإرهابية.

بدأت مراسم الحفل بالإيقاعات العسكرية تلتها كلمات للآمرين وممثلين عن عائلات أبطال الجيش، كما تم توزيع شهادات تقدير للأسر .

حضر الحفل أسر (الشهداء) ومجموعة من ضباط وضباط صف الجيش الوطني ومدراء أمن البيضاء والساحل وشحات وعدد من ممثلي الجهات الأمنية المختلفة

وقدمت في الحفل الدروع التكريمية لعدد من الجهات الأمنية والوحدات العسكرية النظامية التي شاركت في الحرب ضد الاٍرهاب .

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