مؤسسة النفط تبحث مع شركة البريقة أسباب عرقلة إمداد المنطقة الجنوبية بالوقود وغاز الطهي

عقد رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، المهندس مصطفى صنع الله، اجتماعا موسعا مع رئيس وأعضاء مجلس إدارة شركة البريقة لتسويق النفط لبحث التحديات الرئيسية التي تواجه الشركة والتي ادت إلى عرقلة عملية إمداد اهل الجنوب الليبي بالوقود وغاز الطهي.

وقال المكتب الإعلامي للمؤسسة إن المجتمعون أكدوا على أن السبب الرئيسي وراء ذلك يعود إلى انعدام الأمن في المنطقة، كما دعوا إلى تعزيز سبل التعاون بين الجهات الأمنية وأهل الجنوب للتعاون ونبذهم للعصابات الإجرامية التي تهدد سائقي الشاحنات ورفع الغطاء الاجتماعي عنهم وتقديمهم للعدالة للتغلب على هذه المشكلة التي تتسبب في معاناة سكان الجنوب، بحسب المكتب.



وأوضحت المؤسسة الوطنية للنفط أن الخطط الاستراتيجية لشركة البريقة لتسويق النفط غطت تطوير المشاريع الاستثمارية التي يخولها نظامها الأساسي، وعمليات تزويد السوق المحلي بالمحروقات والتعامل مع الاختناقات وتحسين عملية توزيع المنتجات على المحطات ومراقبتها وبالتالي زيادة إمكانية وصول المواطنين إليها. من جانبه عرض رئيس لجنة إدارة شركة البريقة لتسويق النفط عماد بن كورة إستراتيجية الشركة للحد من ظاهرة التهريب في البلاد. كما اطلع المجتمعون على مدى فداحة الأضرار الناجمة عن الأعمال العدائية التي وقعت بالقرب من منشآت مستودع طرابلس خلال شهر سبتمبر من العام الحالي. وأشاد صنع الله بجهود شركة البريقة لتسويق النفط وموظفيها المتواجدين في جميع أرجاء البلاد وحثهم على المزيد من المثابرة لمجابهة التحديات الراهنة، وفق قوله.

