عميد بلدية سرت يبحث سبل الاهتمام بالمشاريع الزراعية وتنفيذ محطة تحلية مياه بالمدينة

ناقش عميد بلدية سرت مختار المعداني تفعيل مشروع الدواجن بالمدينة والاهتمام بالمشاريع الزراعية واعتماد عدد إضافي من الجمعيات الزراعية المتخصصة.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده مع رئيس اللجنة التسييرية للهيئة العامة للزراعة والثروة الحيوانية بحكومة الوفاق الوطني عبد المنعم محمد بحضور عضو من المجلس البلدي سرت ومسئول الشئون الزراعية سرت ومدير مكتب حماية الأراضي الزراعية.

كما تم خلال اللقاء مناقشة الكتاب الموجه من عميد البلدية إلى رئيس المجلس الرئاسي بخصوص احتياجات قطاع الزراعة ببلدية سرت،

من جانبه أكد رئيس اللجنة التسييرية للهيئة العامة للزراعة والثروة الحيوانية بأن الهيئة في صدد تجهيز ردها على كتاب رئيس المجلس الرئاسي مرفق بالتقارير الفنية باحتياج القطاع.

كما بحث المعداني كتاب رئيس المجلس الرئاسي بخصوص تنفيذ محطة تحلية بمدينة سرت خلال لقاءه رئيس الهيئة العامة للموارد المائية ورئيس مجلس إدارة الشركة العامة للمياه والصرف الصحي.

وأكد عميد بلدية سرت أن المصدر الرئيسي والوحيد بمدينة سرت هو مياه النهر الصناعي وأنه في حال تعطّل إمدادت مياه النهر فإن مدينة سرت ستكون معرضة لأزمة مياه، وفق قوله.



وأوضح رئيس الهيئة العامة للموارد المائية أن مشروع إنشاء محطة لتحلية المياه بمدينة سرت بجوار محطة الخليج البخارية قد تم إدراجه ضمن خطة الهيئة التنموية ولضمان سرعة توفير محطة تحلية بشكل عاجل تم الاتفاق مع الشركة العامة لتحلية المياه ليتم تنفيذ محطة تحلية جاهزة بالموقع السابق لمحطة التحلية

كما ناقش اللقاء طرق معالجة انهيار عدد من خطوط الصرف الصحي داخل مدينة سرت وبمنطقة أبوهادي.

