الحمروش: رئيس ديوان رئاسة حكومة علي زيدان بالمنطقة الشرقية متورط في قضية الأموال الليبية في بلجيكا

أعلنت فاطمة الحمروش وزير الصحة في الحكومة الليبية الانتقالية السابقة برئاسة عبد الرحيم الكيب تورط رشيد البسيكري رئيس ديوان رئاسة الوزراء بالمنطقة الشرقية في الحكومة الليبية السابقة برئاسة علي زيدان في قضية الأموال الليبية المجمدة في بلجيكا.

وأوضحت الحمروش عبر تدوينة في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أن مصدر مقرب من الحكومة البلجيكية أكد لها تورط البسيكري مع رئيس وزراء بلجيكا الأسبق في سحب مبالغ مالية ضخمة من الأموال الليبية المُجمدة في بلجيكا.

يشار أن تحقيق صحافي بثته إحدى القنوات البلجيكية المحلية وجه اتهامات لحكومة البلاد باستغلال تلك الأموال لدعم فئات محلية وحكومية ليبية.

