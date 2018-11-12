ليبيا تطمئن كوريا الجنوبية على مواطنها المخطوف

أعلنت الخارجية الكورية الجنوبية، أن السلطات الليبية طمأنتها على المواطن الكوري الجنوبي المخطوف في ليبيا منذ 6 يوليو الماضي، وأكدت استقرار حالته الصحية.

وقال مصدر في الوزارة: “السلطات الليبية أبلغت الحكومة الكورية الجنوبية بأن مواطننا محتجز في منطقة جنوبية في ليبيا وهو بخير، كما تأكد لنا خلال التشاور مع سلطات ليبيا استقرار حالته الصحية”.

وفي رده على سؤال حول الجهة المسؤولة عن الخطف، قال: “هناك عدة تحركات في هذا الشأن وحكومتنا تؤيد المساعي المبذولة من السلطات الليبية لإطلاق سراحه”.

يذكر أن جماعة مسلحة مجهولة اقتحمت في 6 يوليو محطة لتنقية المياه في جبل الحساونة غربي ليبيا واختطفت مواطنا كوريا جنوبيا و3 فلبينيين.

المصدر: “يونهاب”

جرائمجماعات مسلحةمون جيه إنكوريا الجنوبية

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