وسط تظاهرات مناهضة لـ”باليرمو” … “سلامة” يناقش إجراء الانتخابات مع ” المشري”

التقى المبعوث الخاص لدى الأمم غسان سلامة ونائبته للشؤون السياسية ستيفاني ويليامز مع رئيس المجلس الاستشاري للدولة خالد المشري في باليرمو.

وناقش الاجتماع تنفيذ خطة عمل الأمم المتحدة بما فيها الإصلاحات الاقتصادية والملتقي الوطني وإجراء الانتخابات.

وكانت وكالة اكي الايطالية قد أعلنت عن اندلاع تظاهرات “مناهضة لمؤتمر باليرمو” بين اليوم وغداً. وأنه سينعقد في مصحة سانتا كيارا “قمة معارضة”، بعنوان “تداخلات”، والتي يستمر بعد الظهر في كنيسة كروتشيفيري بمشاركة الأب أليكس تزانوتيللي.

