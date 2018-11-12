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توقعات بخروج تظاهرات مناهضة لمؤتمر باليرمو

تم النشر منذُ 15 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

توقعت مصادر إعلامية إيطالية انطلاق تظاهرات مناهضة لمؤتمر باليرمو الدولي في المدينة التي تحتضن أعماله التي بدأت اليوم بمشاركة أطراف ليبية وخارجية.

وأشارت المصادر في تصريحات صحفية إلى انعقاد قمة معارضة للمؤتمر بعنوان “تداخلات” في مدينة باليرمو.

إلى ذلك أكدت مصادر أمنية اتخاذ إجراءات مشددة في مدينة باليرمو لاسيما في المنطقة التي ستستضيف انعقاد المؤتمر بين منطقتي “أكواسانتا” و”أرينيللا”.

وأضافت المصادر أن نظام المراقبة الفيديوية مرتبط بوحدات إنفاذ القانون، حيث تمارس دوريات التفتيش نشاطها برا وبحرا فضلا عن حظر حركة السيارات في نحو 20 من شوارع المدينة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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