توقعات بخروج تظاهرات مناهضة لمؤتمر باليرمو

توقعت مصادر إعلامية إيطالية انطلاق تظاهرات مناهضة لمؤتمر باليرمو الدولي في المدينة التي تحتضن أعماله التي بدأت اليوم بمشاركة أطراف ليبية وخارجية.

وأشارت المصادر في تصريحات صحفية إلى انعقاد قمة معارضة للمؤتمر بعنوان “تداخلات” في مدينة باليرمو.

إلى ذلك أكدت مصادر أمنية اتخاذ إجراءات مشددة في مدينة باليرمو لاسيما في المنطقة التي ستستضيف انعقاد المؤتمر بين منطقتي “أكواسانتا” و”أرينيللا”.

وأضافت المصادر أن نظام المراقبة الفيديوية مرتبط بوحدات إنفاذ القانون، حيث تمارس دوريات التفتيش نشاطها برا وبحرا فضلا عن حظر حركة السيارات في نحو 20 من شوارع المدينة.

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