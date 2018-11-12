صنع الله يأذن بتنفيذ خطة إعادة تشغيل مجمع راس لانوف البتروكيماوي

أذن رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، بالمباشرة بتنفيذ خطة شركة راس لانوف لتصنيع النفط والغاز الهادفة لإعادة تشغيل مجمع راس لانوف البتروكيماوي، في خطوة تسعى لإعادة الإنتاج بقطاع النفط إلى مستويات ما قبل عام 2011.

وبحسب الموقع الرسمي للمؤسسة، فقد تعهد صنع الله خلال زيارته للمجمع أمس بأن تدعم مؤسسته هذه الخطة وتوفير كل الميزانيات المطلوبة.

وأثنى على جهد رجال الإطفاء خلال الهجوم الذي نفذه إبراهيم الجضران في وقت سابق من العام الجاري، لافتا إلى أن أعمالهم تجسد قيم المؤسسة الوطنية للنفط.

وفي سياق متصل اجتمع صنع الله بعد ذلك، مع آمر حرس المنشآت النفطية للمناطق الشرقية والوسطى اللواء ناجي حمد المغربي الذي بجوره استعرض خطة الجهاز والدور البارز الذي يقوم به الضباط لتوفير الحماية اللازمة للعاملين والمنشآت النفطية، ولفت صنع الله إلى الدور الذي يقوم به حرس المنشآت النفطية في الذود عن المنشآت خلال أزمة خليج سرت.

كما اجتمع صنع الله والوفد المرافق مع حكماء ومشايخ المنطقة، حيث أعرب صنع الله خلال ذلك عن شكره العميق لدورهم في تذليل كل الصعاب التي كادت أن تحول دون إعادة تشغيل المنشأة، معربا عن أمله بازدهار المنطقة، وعودة الحياة فيها وتحفيز الاقتصاد المحلي القائم على صناعة البولي إثيلين، إعادة تشغيل الميناء بعد توفير القاطرات البحرية المطلوبة ليعود ميناء راس لانوف النفطي التجاري إلى سابق عهده ليساهم في تنمية المنطقة الوسطى.

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