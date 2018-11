مفوضية اللاجئين في ليبيا تبدأ جدياً ببرنامج إعادة توطين المهاجرين

كشفت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في ليبيا عن وصول أربعة وأربعون لاجئاً سورياً وسودانياً وفلسطينياً من ليبيا إلى إيطاليا بأمان، ضمن برنامج إعادة التوطين الخاص بالمفوضية.

وفي منشور لها قالت المفوضية:

“بمساعدة من منظمة الهجرة الدولية غادرت العائلات التي تم إعادة توطينها من طرابلس إلى روما، رغم الاشتباكات المتقطعة التي وقعت قرب مطار معيتيقة في الليلة السابقة”.

وأضافت المفوضية أنه بعد وصول اللاجئين إلى العاصمة الإيطالية، تم استقبالهم من قبل موظفي المفوضية والمنظمة الدولية للهجرة، إلى جانب وسطاء ثقافيين.

وقالت المفوضية:

“في ليبيا، يتم دعم برنامج إعادة التوطين من قبل برنامج التنمية والحماية الإقليمي لشمال أفريقيا، والذي تم إنشاؤه من طرف الاتحاد الأوروبي وائتلاف من 14 من الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي، وتقود الحكومة الإيطالية هذا الائتلاف”.

