اجتمع رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري الأحد مع الممثل الخاص للرئيس الروسي ونائب وزير الخارجية ميخائيل بوقدانوف، رفقة السفير الروسي لدى ليبيا إيفان مولوتكوف بمقر إقامة الرئيس بمدينة باليرمو الإيطالية، لمناقشة المؤتمر الذي سيتم إقامته حول ليبيا ورؤية المجلس له، والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

حيث أشار المشري أنه لإنجاح مؤتمر باليرمو يجب متابعة تنفيذ ما سيتم الاتفاق عليه، وإلزام كافة الأطراف بدورها ومحاسبة المعرقلين، وأن ما دون ذلك هو مجرد عبث وإطالة للأزمة.

كما أكد المشري للمبعوث الروسي أن مشكلة ليبيا ليست ليبية خالصة، وإنما نتيجة تدخلات سلبية لدول إقليمية ترى في نهضة ليبيا خطراً على مصالحها الاقتصادية، خاصة أن موارد ليبيا تمكنها من أن تصبح قبلة في التجارة والسياحة. من جهة أخرى أكد بوقدانوف أن روسيا تتواصل مع كل الأطراف في ليبيا ولا تدعم أي طرف دون الآخر، وأنها تحاول دفع الجميع للحوار وإيجاد القواسم المشتركة، موجها دعوة لرئيس المجلس الأعلى للدولة لزيارة روسيا في الفترة القادمة.

The post المشري يُطلع الوفد الروسي على خطوات إنجاح مؤتمر باليرمو appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا