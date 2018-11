قنصو يوعز بمعالجة البنية التحتية في الجنوب الليبي

التقى أمس الأحد وزير الحكم المحلي بداد قنصو برئيس مجلس شركة المياه والصرف الصحي على مستوى ليبيا رفقة نخبة من المهندسين والفنيين.

حيث طرحت مجموعة من الحلول لمشكلة مياه الصرف التي تعاني منها مناطق الجنوب ودراسة إمكانية تركيب منصات معالجة مياه الصرف الصحي وتشغيلها وتدريب الكوادر عليها لإنهاء الأزمة على المدى الطويل.

هذا وتعاني المنطقة الجنوبية في ليبيا من إنعدام في البنية التحتية مما جعل مدن الجنوب تطالب في أكثر من مناسبة بضرورة وضع حلول جدية لمشاكل الصرف الصحي الذي أدى لانتشار الأمراض والأوبئة في المنطقة.

