الاتحاد الأوروبي يأمل المساهمة في إنشاء مؤسسات الدولة الليبية بعد باليرمو

انضم الاتحاد الأوروبي إلى آخر المحاولات الدولية الحثيثة لإنقاذ ليبيا وإعادة إطلاق العملية السياسية عبر مؤتمر باليرمو الذي ينطلق اليوم ويستمر غداً بمشاركة أهم الأطراف المحلية المتنازعة.

حيث من المنتظر أن يناقش المؤتمر، الذي تشارك فيه الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية فيديريكا موغيريني، باسم الاتحاد الأوروبي، آفاق التسوية والسياسية والانتخابات والإصلاحات الاقتصادية.

وفي بيان صادر عن إدارة العلاقات الخارجية يريد الاتحاد الأوروبي المشاركة في إنشاء مؤسسات الدولة الليبية والتي يجب أن تكون قابلة للاستمرار وخاضعة للمساءلة.

وفي هذا الصدد أشارت موغيريني في تصريحات سابقة بأن الاتحاد سيستمر في دعم جهود المبعوث الدولي لليبيا غسان سلامة.

هذا ويساهم الاتحاد الأوروبي منذ سنوات في دعم ليبيا عبر مجالات متعددة، إذ كان خصص مبلغ يصل 70 مليون يورو لتمويل 23 مشروع في مجالات المجتمع المدني والإدارة الصحة والشباب، حيث قدم الاتحاد الأوروبي عام 2017 مبلغ يصل إلى 10 مليون يورو كمساعدات صحية واغاثية عاجلة للمدنيين في ليبيا.

أما بخصوص الهجرة، فقد خصص الاتحاد مبلغ يصل 286 مليون يورو لصندوق الائتمان لإفريقيا، ومنها 20 مليون يورو كمساعدات ثنائية لليبيين في هذا المجال.

