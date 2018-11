السودان أيضاً على قائمة المُشاركين في مؤتمر باليرمو

قرر وزير الخارجية السوداني الدكتور الدرديري محمد أحمد المشاركة في مؤتمر باليرمو حول ليبيا، والذي يُفتتح في روما اليوم الاثنين، وذلك بدعوة من رئيس الوزراء الإيطالي.

حيث ذكرت وكالة السودان للأنباء أمس الأحد، أن وزير الخارجية سيعقد عدداً من اللقاءات الثنائية، ويلتقي بوزير الخارجية الإيطالي، وموفد الأمين العام للأمم المتحدة، إضافة إلى عدد من نظرائه من دول الجوار الليبي.

يهذا وذكر أن المؤتمر سيناقش الأوضاع بليبيا وكيفية تسريع وتفعيل عملية التسوية السياسية، إضافة إلى مسائل أخرى ذات الصلة بالجريمة المنظمة والعابرة للحدود.

