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مبعوث الأمم المتحدة يأمل في إجراء انتخابات في ليبيا في يونيو

تم النشر منذُ 21 دقيقة
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مصدر الخبر / ليبيا الخبر
ليبيا الخبر
مصدر الخبر / ليبيا الخبر

12 نوفمبر,2018

12 نوفمبر,2018

11 نوفمبر,2018

يتطلع مبعوث الأمم المتحدة الخاص لليبيا إلى محاولة أخرى لإجراء انتخابات في يونيو حزيران بعد أن ألغى خطة لإجرائها في ديسمبر كانون الأول لكنه قال إنه يتعين على الليبيين أولا عقد مؤتمر وطني في أوائل عام 2019 لتحديد شكل الانتخابات.

 

وتحدث المبعوث غسان سلامة لرويترز قبل بدء مؤتمر في باليرمو نظمته روما بهدف إعطاء دفعة لخطة جديدة للأمم المتحدة. وقال سلامة الأسبوع الماضي إن الخطة قد تشمل إجراء انتخابات في الربيع دون الخوض في تفاصيل.

 

التقى رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، اليوم الاثنين، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة غسان سلامة، رفقة نائبته للشؤون السياسية “ستيفاني ويليامز”، في مدينة باليرمو الإيطالية.

وناقش المشري وسلامة، مؤتمر باليرمو وسبل إنجاحه والخطوات القادمة لإنجاز الانتخابات.

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ليبيا الخبر

ليبيا الخبر

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