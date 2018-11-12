مبعوث الأمم المتحدة يأمل في إجراء انتخابات في ليبيا في يونيو

يتطلع مبعوث الأمم المتحدة الخاص لليبيا إلى محاولة أخرى لإجراء انتخابات في يونيو حزيران بعد أن ألغى خطة لإجرائها في ديسمبر كانون الأول لكنه قال إنه يتعين على الليبيين أولا عقد مؤتمر وطني في أوائل عام 2019 لتحديد شكل الانتخابات.

وتحدث المبعوث غسان سلامة لرويترز قبل بدء مؤتمر في باليرمو نظمته روما بهدف إعطاء دفعة لخطة جديدة للأمم المتحدة. وقال سلامة الأسبوع الماضي إن الخطة قد تشمل إجراء انتخابات في الربيع دون الخوض في تفاصيل.

التقى رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، اليوم الاثنين، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة غسان سلامة، رفقة نائبته للشؤون السياسية “ستيفاني ويليامز”، في مدينة باليرمو الإيطالية.

وناقش المشري وسلامة، مؤتمر باليرمو وسبل إنجاحه والخطوات القادمة لإنجاز الانتخابات.

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