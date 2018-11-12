صحة المؤقتة تتفقد الأوضاع الصحية في مستشفى الثورة التعليمي

أجرى مدير إدارة التفتيش والمتابعة بوزارة الصحة في الحكومة المؤقتة نوري الفسي، زيارة ميدانية لمستشفى الثورة التعليمي، لتفقد المرافق وسيّر العمل بالمستشفيات التعليمية القروية.

وبحسب إدراة الإعلام بوزارة الصحة المؤقتة، شملت الزيارة التي أجريت أمس الأحد، متابعة انتظام سير العمل وحلحلة المشاكل الإدارية والفنية العالقة، إلى جانب عدد من المرافق والمنشآت، وإجراء جولات ميدانية لعدد من الأقسام المستشفى والعيادات .

وأوضح الفسي أنه تم التوصل إلى حجم المشاكل التي سيتم إعداد بشأنها تقارير شاملة لوكيل عام وزارة الصحة والمكلف بمهامها ، لاتخاذ الاجراءات اللازمة حيالها ما يؤدي إلى انتظام حسن سيّر العمل ، وذلك بهدف تسريع تقديم الخدمة الطبية لتخفيف العبء على بقية المنشآت الصحية الأخرى وتقريب الخدمة للمواطن وتوطين العلاج .

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