تحديد مطلع العام المقبل لإعادة تشغيل مجمع رأس لانوف للبتروكيماويات

في إطار متابعة الشركات النفطية واعادة تشغيل المتوقف منها قام خلال هذا الاسبوع رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط المهندس مصطفى صنع الله والوفد المرافق له بزيارة شركة رأس لانوف لتصنيع النفط والغاز .

حيث كان في إستقباله رئيس واعضاء مجلس إدارة الشركة وآمر حرس المنشآت النفطية فرع الشرقية والوسطى

هذا وتأتي هذه الزيارة من أجل الإطلاع على الخطة الرئيسية لإعادة تشغيل المجمع الصناعي من جديد .

وكانت البداية بإجتماع جمع السيد المهندس مصطفى صنع والوفد المرافق له مع السادة في إدارة الشركة .

تم من خلال هذا الإجتماع تقديم عرض للخطة الرئيسية لمشروع إعادة تشغيل المجمع الصناعي تضمن رؤية الشركة بالخصوص ومناقشة كل الأمور المتعلقة بذلك .

حيث تم الإعلان ولأول مرة عن الموعد المحدد من قبل الشركة للبدء في عمليات التشغيل العام القادم .

وفي نهاية الإجتماع أشاد الجميع بمستوى العرض ودقته .

وأعلن السيد رئيس المؤسسة الوطنية للنفط عن دعمه الكامل واللامحدود لهذا المشروع ومنحه الموافقة والإذن لتنفيذ باقي المراحل من هذا المشروع وصولاً إلى تشغيل المجمع الصناعي وان كل الإمكانيات سوف يتم توفيرها للشركة .

بعد ذلك قام رئيس المؤسسة الوطنية والوفد المرافق له بجولة ميدانية شملت مصنع الاثيلين وعيادة المجمع الصناعي ووحدة المطافي ومأخذ مياه البحر و الميناء .

للإستطلاع والوقوف على كافة الأعمال ونسب الانجاز على أرض الواقع .

وفي ختام هذه الزيارة عقد إجتماع هام جمع رئيس المؤسسة الوطنية للنفط والوفد المرافق له و رئيس واعضاء مجلس إدارة الشركة مع جهاز حرس المنشآت النفطية للوقوف والإطمئنان على كافة الترتيبات الأمنية المتعلقة بحماية المجمع الصناعي لشركة رأس لانوف وعرض الخطة الرئيسية المقدمة من الجهاز ومناقشتها .

وماهي المتطلبات والاحتياجات اللازمة في الفترة القادمة .

كما عقد إجتماع اخر مع حكماء واعيان مدينة رأس لانوف للإستماع لأبرز مطالب أهالي المدينة ومعالجة بعض الملفات وفق المستطاع

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاقتصادية