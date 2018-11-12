آكي : كنيسة إيطالية تنظم مظاهرة ضد مؤتمر باليرمو

ليبيا – تستعد عاصمة مقاطعة صقلية جنوب إيطاليا لاستقبال مؤتمر باليرمو الدولي لأجل ليبيا، المقرر عقده اليوم وغداً في ظل فرض إجراءات أمنية واحتجاجات.

مصادر إعلامية قالت بحسب وكالة أكي الايطالية إن المدينة مُحكمة التحصين وبشكل خاص في المنطقة التي ستستضيف إنعقاد القمة بين منطقتي أكواسانتا وأرينيللا.

وذكرت مصادر أمنية إيطالية أن :” نظام المراقبة بالفيديو مرتبط بوحدات إنفاذ القانون حيث تمارس دوريات التفتيش نشاطها براً وبحراً أيضاً، نظراً لوقوع محل إنعقاد القمة في فيلّا إيجيا على البحر مباشرة كما تم حظر حركة السيارات في حوالي عشرين من شوارع المدينة، في ظل احتجاجات السكان”.

وأشارت المصادر الايطالية الى أنه في هذه الغضون من المقرر أن تقوم تظاهرات مناهضة للقمة بين اليوم وغداً ، كاشفةً على أنه سينعقد في مصحة سانتا كيارا قمة معارضة بعنوان تداخلات، والتي ستستمر بعد الظهر في كنيسة كروتشيفيري بمشاركة الأب أليكس تزانوتيللي.

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