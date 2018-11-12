ستيفاني تنبّه لسلوك المسلحين القائم على النهب

وصفت نائبة الممثل الخاص للشؤون السياسية “ستيفاني ويليامز” تغول المجموعات المسلحة، في ليبيا وهيمنتهم على القطاع الاقتصادي بالمحبط.

وفي كلمتها اليوم خلال جلسة عنيت بالشأن الاقتصادي الليبي ضمن برنامج اليوم الأول لمؤتمر باليرمو بشأن ليبيا، أكدت “ستيفاني” أن السلوك القائم على النهب للجماعات المسلحة واستغلالها نظام سعر الصرف في السوق السوداء كانت من بين العوامل المحركة للمواجهات في طرابلس، فضلاً عن سوء إدارة الحكومة للشؤون المالية في البلاد.

يشار إلى أن البرنامج العام لأعمال مؤتمر باليرمو بشأن ليبيا يتضمن جلسة حوار خاصة لمناقشة الوضع الاقتصادي في ليبيا، وسبل الحلول، وملف الإصلاحات الاقتصادية وقضية الأموال الليبية في بلجيكا.

وشارك في هذا الاجتماع كل من محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، ورئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، بحضور رؤساء وأعضاء الوفود المدعوة للمشاركة في مؤتمر باليرمو.

كما أشارت إلى أن المراجعة المالية لفرعي مصرف ليبيا المركزي تهدف إلى تسهيل العملية السياسية بتوحيد الكيانات الاقتصادية والمالية، ولتعزيز المساءلة المالية وبناء الثقة وخلق الظروف المؤدية لتوحيد المؤسسات.

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