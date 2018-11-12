خاص | المرصد تتحصل على نسخة لمطالب وفد من القيادة العامة شارك بالمسار الأول لمؤتمر باليرمو

ليبيا -تحصلت صحيفة المرصد على مطالب القيادة العامة التي قدمتها عن طريق وفد مدني أرسلته إلى مؤتمر باليرمو برئاسة فاضل الذيب بصفته التي حضر بها ككبير مستشاري المشير خليفة حفتر وذلك خلال مشاركتهم فى الشق الإقتصادي وهو المسار الأول من المؤتمر الذي إنعقد صباح اليوم وإنتهى قبل قليل فى قصر ” إيجيا ” الذي يضم الإجتماع .

وتتكون وثيقة مطالب الوفد التي إطلعت عليها صحيفة المرصد من أربعة نقاط رئيسية قُدمت من الوفد أمام المشاركين وهم سفراء الدول الأجنبية لدى ليبيا بما فى ذلك الإتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومسؤولة الشؤون السياسية بالبعثة الأممية إلى ليبيا ” ستيفاني ويليامز ” .

وكان أول مطالب الوفد فى ذات الوثيقة هو :” ضرورة إدراج برنامج لتعويذات ضحايا الحرب على الإرهاب فى مدينة بنغازي وخاصة تعويض عائلات شهداء قوات الجيش الليبي ” .

أما ثاني المطالب فكان ضرورة فتح تحقيق فى ” تمويل مصرف ليبيا المركزي لخطابات الضمان القائم إعتمادها ولم تنفذ بالشكل القاوني وأٌرسلت بدلاً من ذلك كحاويات فارغة أمام مرأى ومسمع الجميع ” .

المطلب الثالث تمثل فى ” ضرورة التوزيع العادل لعوائد النفط لكافة الشعب الليبي بكافة المدن والمناطق الليبية ” أما المطلب الرابع والأخير فقد نص على ضرورة التعريف بآليات الرقابة على الأموال الليبية المجمدة بالخارج ، فى إشارة للإقرار البلجيكي الأخير بتسرب مبالغ كبيرة من فوائد تلك الحسابات .

المرصد – خاص

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