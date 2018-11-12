شرف الدين: رؤيتنا في باليرمو إنهاء المرحلة الانتقالية على أسس دستورية

قالت عضو المجلس الأعلى للدولة نجاة شرف الدين الاثنين، إن رؤية المجلس في مؤتمر باليرمو هي الوصول لإنهاء المراحل الانتقالية على أسس دستورية، ولا بديل عن الحوار لحل للانقسام السياسي في ليبيا.

وأكدت شرف الدين في تصريح للرائد، أن وفد الأعلى للدولة قال خلال مشاركته في الملف الاقتصادي بالمؤتمر، إن الانقسام السياسي وما صاحبه من انقسام في المؤسسات السيادية أدى لتجاوزات كانت لها تداعيات على الاقتصاد الليبي.

وأضافت شرف الدين أن الوفد شدد في مشاركته على ضرورة التزام حكومة الوفاق ومصرف ليبيا المركزي بالإسراع في استكمال تطبيق المعالجات الاقتصادية، وضرورة متابعة ومراجعة هذه الإجراءات؛ لضمان تحقيق النتائج المرجوة.

الجدير بالذكر أن مؤتمر باليرمو الذي تنظمه إيطاليا مع بعثة الأمم المتحدة في ليبيا انطلقت فعالياته اليوم الاثنين.

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