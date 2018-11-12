مُناشدة لمُساعدة عائلات جزائرية عالقة في ليبيا

طالبت عضوة البرلمان الجزائري “أميرة سليم” بضرورة التكفل بمئات العائلات الجزائرية العالقة في ليبيا والعاجزة عن إصدار بطاقة القنصلية وجواز السفر وباقي الوثائق الإدارية.

ودعت “سليم” في كتاب وجّهته إلى وزارة الخارجية الجزائرية للتحرك ورفع معاناة الرعايا الجزائريين المقيمين في ليبيا بدون وثائق، بسبب استمرار غلق السفارة الجزائرية في طرابلس منذ العام 2014.

ووجدت مئات العائلات الجزائرية نفسها عاجزة عن إصدار بطاقة القنصلية وجواز السفر وباقي الوثائق الإدارية ما زاد من معاناتهم وعدم مقدرتهم الذهاب إلى تونس من أجل استصدار هذه الوثائق.

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