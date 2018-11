المتوسط:

نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية، عن المتحدث باسم الرئاسة المصرية بسام راضي، قوله: “يتوجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الاثنين، إلى مدينة باليرمو الإيطالية، في زيارة رسمية لمدة يومين، للمشاركة في أعمال القمة المصغرة للقادة المعنيين بالملف الليبي”.

وأضاف راضي أن زيارة السيسي جاءت “تلبيةً لدعوة من رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي”.

وتستضيف إيطاليا مؤتمرا بشأن ليبيا يبدأ، اليوم الاثنين، ويهدف إلى دفع خطة الأمم المتحدة الجديدة لتحقيق الاستقرار في البلد المضطرب في شمال أفريقيا بعد فشل مبادرة لإجراء انتخابات الشهر المقبل.

The post الرئيس المصري يتوجه إلى إيطاليا للمشاركة في مؤتمر باليرمو appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية