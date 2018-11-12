مفوضية شؤون اللاجئين: وصول 44 لاجئاً من ليبيا إلى إيطاليا

أعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أمس الأحد، وصول 44 لاجئاً سورياً وسودانياً وفلسطينياً من ليبيا إلى إيطاليا بأمان، وذلك ضمن برنامج إعادة التوطين الخاص بالمفوضية.

وأوضحت المفوضية، أن هذه العائلات غادرت ليبيا بمساعدة منظمة الهجرة الدولية ووكالة الأمم المتحدة المتخصصة في الهجرة، بعد أن تم إعادة توطينها من طرابلس إلى روما، عقب الاشتباكات المتقطعة التي وقعت قرب مطار معيتيقة الدولي في الليلة السابقة.

وقالت المفوضية، بحسب ما نشرت عبر صفحة مكتبها في ليبيا على “فيسبوك”، إن اللاجئين تم استقبالهم عقب وصولهم إلى العاصمة الإيطالية من قبل موظفي المفوضية والمنظمة الدولية للهجرة، إلى جانب وسطاء ثقافيين.

يذكر أن برنامج إعادة التوطين في ليبيا يدعم من قبل برنامج التنمية والحماية الإقليمي لشمال إفريقيا، والذي جرى إنشاؤه من طرف الاتحاد الأوروبي وائتلاف تقوده الحكومة الإيطالية يتكون من 14 دولة من دول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي.

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