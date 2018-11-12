نواب يستنكرون إحاطة سلامة لمجلس الأمن، ويعتبرونها تشويا للسلطة التشريعية

استنكر أعضاء في مجلس النواب بطبرق، ما ورد في إحاطة رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا غسان سلامة يوم الخميس الماضي، أمام مجلس الأمن الدولي، والتي انتقد خلالها أداء مجلس النواب.

وذكر النواب في بيان لهم اليوم الإثنين، أن ما ورد بإحاطة سلامة تشويه تجاه السلطة التشريعية والشرعية الوحيدة المنتخبة من الشعب الليبي، وتجاهل دور أعضاء مجلس النواب رغم ما يبذلونه من جهود لإخراج البلاد من أزمتها، في ظل هذا الانقسام السياسي الكبير في البلاد.

وعبر النواب، عن استغرابهم عدم التزام المبعوث الأممي بالحياد وفقًا لمبادئ ومواثيق الجمعية العامة للأمم المتحدة، وانحيازه لطرف دون آخر، وفق ما نقل البيان الذي نشره مجلس النواب على موقعه الرسمي.

وطالب البيان الذي وقع عليه 40 عضوا بمجلس النواب، هيئة رئاسة المجلس بإدراج بند مناقشة ما ورد من إساءة لمجلس النواب من قبل المبعوث الأممي لدى ليبيا في جدول أعمال الجلسة القادمة.

وقد قال غسان سلامة، في إحاطته الخميس الماضي لمجلس الأمن، إن “مجلس النواب لم يتحمل مسؤوليته بجدارة إزاء المهام المنوطة به، وتأجيل اجتماعاته لا تهدف إلا لتضييع الوقت”، لافتا إلى أن “الشعب الليبي والمجتمع الدولي منحا كافة الفرص لمجلس النواب لوضع نصب عينيه مصلحة البلاد إلا أنه أخفق في الاضطلاع بمسؤولياته”.

وأضاف سلامة، أن “مجلس النواب بعد شهور من تعهده الملزم بالخروج بالتشريعات اللازمة لإجراء الاستفتاء على مقترح الدستور، ولكنها كانت هذه وسيلة يُقصد منها تضييع الوقت”، على حد قوله.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع ليبيا الخبر