إيطاليا: ميدفيديف يشارك في «القمة المصغرة» حول ليبيا بباليرمو

أفادت مصادر في رئاسة الوزراء الإيطالية بأنها تلقت تأكيدات على وصول رئيس الوزراء الروسي دميتري ميدفيديف مساء اليوم الاثنين إلى مدينة باليرمو، التي تستضيف اليوم وغداً مؤتمراً حول ليبيا.

وتعقد الحكومة الايطالية، على هامش المؤتمر، «قمة مصغرة»عن ليبيا مساء اليوم ، من المرجح أن يشارك فيها رؤساء حكومات إيطاليا وروسيا والجزائر والرؤساء المصري والتونسي والنيجري والتشادي، وفق وكالة «آكي» الإيطالية للأنباء.

وأعلنت الرئاسة المصرية في وقت سابق أن «الرئيس عبد الفتاح السيسي سيتوجه اليوم الإثنين إلى مدينة باليرمو، في زيارة رسمية لمدة يومين، للمشاركة في أعمال القمة المصغرة للقادة المعنيين بالملف الليبي». وأشار بيان للناطق الرئاسي المصري إلى أن الزيارة جاءت تلبيةً لدعوة من رئيس الوزراء الإيطالي، جوزيبي كونتي.

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