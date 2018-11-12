الكشف عن مكان المواطن الكوري المختطف في ليبيا

أخبار ليبيا 24 – خاص

أعلن مصدر مسؤول في وزارة الخارجية الكورية الجنوبية أن المواطن الكوري المختطف في ليبيا يتمتع بصحة جيدة، وذلك مع مرور حوالي 130 يوما على اختطافه من قبل جماعة مسلحة في ليبيا.

وذكرت وكالة “يون هاب” الكورية للأنباء نقلا عن المسؤول الكوري “أن بلاده تواصل التنسيق مع السلطات الليبية للإفراج عن المواطن الليبي، وإعادته إلى أهله سالما “.

وقال المسؤول اليوم الإثنين للصحفيين، إن “السلطات الليبية أبلغت الحكومة الكورية بأن مواطنهم المختطف يُحتجز حاليا في منطقة جنوبية في ليبيا، وهو بخير”.

وأضاف المسؤول، أن الخارجية الكورية تأكدت على استقرار وضعه الصحي أثناء التشاور مع السلطات الليبية، وفق ما ذكرت الوكالة.

وحول سؤال عن تطورات الأوضاع بشأن الاتصال بالجماعة الخاطفة من أجل إطلاق سراحه، أشار المسؤول بدون تقديم تفاصيل أكثر أن هناك عدة تحركات في هذا الشأن، على حد قوله.

وبحسب الوكالة الكوري، فقد أوضح المسؤول الكوري أن حكومتهم تؤيد المساعي المبذولة من السلطات الليبية لإطلاق سراح مواطنهم المختطف.

وكانت مجموعة مسلحة قد اقتحمت في السادس من شهر يوليو موقع منظومة الحساونة بسهل الجفارة التابع لجهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي، واختطفت ثلاثة مهندسين فلبينيين وآخر كوري جنوبي.

وقد أعلنت كوريا الجنوبية في مطلع أغسطس الماضي أنها أرسلت سفينة حربية إلى ليبيا في عرض قوة على ما يبدو، لضمان إطلاق سراح مواطنها الذي خطف مع ثلاثة فلبنيين.

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