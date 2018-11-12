باشاغا من باليرمو: نحتاج دعماً دولياً

استعرض وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق، فتحي باشاغا خلال اجتماع أمني عقدته الأطراف الأمنية المُمثلة للوفود المُشاركة في باليرمو اليوم الاثنين، الخطط والإجراءات التي ستُتخذها الوزارة تنفيذاً لخطة الترتيبات الأمنية.

وناقش الاجتماع الذي ترأسته نائبة المبعوث الأممي إلى ليبيا، ستيفاني وليامز، أبرز التطورات الأمنية في ليبيا، ضمن فعاليات اليوم الأول من مؤتمر باليرمو.

ودعا باشاغا خلال كلمة ألقاها في الاجتماع المجتمع الدولي لتقديم الدعم اللازم للنجاح في توحيد مؤسسات الدولة الحساسة، على رأسها الأمنية والعسكرية.

من جانبها، شددت ستيفاني على ضرورة إيجاد قوات نظامية تتولى تأمين العاصمة، مُشيرة إلى أن تحقيق ذلك يتطلب تقديم المزيد من الدعم اللوجستي للجهات المعنية.

وأشادت نائبة المبعوث الأممي بالقرارات التي اتخذها وزير الداخلية المفوض، فيما يتعلق بالتشديد على عناصر الأمن المُتغيبين عن أعمالهم، وتعيين قيادات لوحدتي المرأة وحماية الأسرة والطفل، وكذلك إنشاء وحدة لحقوق الإنسان.

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