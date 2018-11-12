طقس ليبيا: توقعات بهطول أمطار رعدية وغزيرة على هذه المناطق غداً

توقع خبراء الطقس والارصاد في تقارير صادرة عن حالة الطقس في ليبيا ليوم غداً أن الاجواء معرضة لتقلبات جوية وأمطار رعدية وغزيرة على المناطق الممتدة من طرابلس حتى سرت والخليج وبعض مناطق الشمال الشرقي.

وأشار تقرير للمركز الوطني للارصاد الجوية أن منطقة الساحل الممتد من طرابلس حتى سرت وتمتد إلى مناطق الدواخل ستكون الامطار المتوقعة فيها “أمطار متفرقة خفيفة إلى متوسطة”.

بينما تشهد مناطق الخليج – سهل بنغازي ومناطق الجبل الاخضر و أقصى الساحل الشرقي, فرصة لسقوط أمطار متفرقة جيدة إلى غزيرة قد تصحبها سحب رعدية.

وتشهد مناطق الجغبوب والمناطق المجاورها غدا فرصة سقوط امطار متفرقة جيدة إلى غزيرة قد تصحبها سحب رعدية.

ومن المتوقع ان تتجاوز كميات الامطار 40 ملم ببعض المناطق لذلك وجب اخذ الحيطة والانتباه من الاودية واغلاق بعض الطرق.

والله اعلم