الكرتيحي: مقترح نيابي ليبي في باليرمو

قال عضو مجلس النواب مفتاح الكرتيحي، إن وفد النواب المشارك في فعاليات مؤتمر باليرمو اتفق على جملة من الخطوط العريضة التي سيقوم بطرحها خلال هذين اليومين.

وأضاف الكرتيحي، لبرنامج “LIVE” على قناة “218NEWS”، أن النواب اتفقوا على ضرورة التوزيع العادل للثروة، وأن تكون حصة السيولة متساوية بين كل المصارف على مستوى ليبيا، وعدم المساس بالمؤسسات السيادية الليبية، وعلى رأسها مصرف ليبيا المركزي والمؤسسة الليبية للاستثمار.

وأكد أن الوفود الليبية اجتمعت مع اللجان الأخرى المشاركة كل على حدة، بحضور نائبة المبعوث الأممي للشؤون السياسية ستيفاني ويليامز، ورئيس صندوق النقد الدولي، ومساعد رئيس الوزراء الإيطالي.

ولم ينفِ الكرتيحي احتمال حضور قائد الجيش الوطني المشير خليفة حفتر للمؤتمر، لكنه أكد حضور ممثلين عن القيادة العامة للجيش الوطني، وأضاف أن هنالك حديثا عن قمة مصغرة بين قادة الدول على هامش هذا المؤتمر.

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