جلالة يبحث مع بلدية الجفرة سبل توفير الخدمات الاساسية للنازحين من منطقة الفقهاء

ليبيا – التقى وزير الدولة لشؤون النازحين والمهجرين بحكومة الوفاق يوسف جلاله أمس الأحد عميد بلدية الجفرة عثمان الزيداني وعضو البلدية عبداللطيف جلالة لمناقشة الصعوبات التي تواجه النازحين القاطنين ضمن نطاق بلدية الجفرة.

اللقاء تناول بحسب إدارة التواصل و الإعلام التابعة للمجلس الرئاسي الأحداث المؤسفة ضمن نطاق محلة الفقهاء والتي أدت إلى زعزعة الأمن وبث الهلع بين الأهالي مما كاد أن يتسبب في نزوح أكثر من ألف مواطن من مواطني المحلة.

واستعرض اللقاء طلب رئيس المجلس البلدي بدعم بلدية الجفرة والتحديات التي تواجه البلدية بتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين.