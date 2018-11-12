بعد إنقطاع المياه عن طرابلس.. جهاز النهر يعلن إعادة التيار الكهربائي لمنظومة آبار الحساونة

ليبيا – أعلن جهاز النهر الصناعي منظومة الحسانة سهل الجفارة عن توقف ضخ المياه من حقول آبار مياه الحساونة أمس الأحد مما ترتب عنه انقطاع المياه عن مدينة طرابلس وبعض مدن المنطقة الغربية والوسطى بسبب إنقطاع التيار الكهربائي عن حقول آبار مياه الحساونة.

جهاز النهر الصناعي أشار وفقاً للمكتب الإعلامي التابع له إلى أنه وبعد التنسيق بين حجرة التحكم بالمنظومة والشركة العامة للكهرباء تم إعادة التيار الكهربائي لحقول الآبار وشحن محطات الكهرباء الفرعية بالحقول وجاري العمل حالياً على تشغيل الآبار وإعادة ضخ المياه.

وأكد الجهاز على أنه من الصعب توقع موعد وصول المياه التدريجي لمدينة طرابلس وباقي المدن إلى حين تحديد أعمال التعبئة ستتم عبر المسار الشرقي أو عبر المسار الأوسط الذي تجري به حالياً أعمال صيانة للتوصيلات غير القانونية والتي ترتب عنها تسريب للمياه.

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