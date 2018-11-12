المحيشي: “باليرمو” فرصة لتوحيد المؤسسات الليبية

قال المحلل السياسي إسماعيل المحيشي، إن ما قامت به تحضيرات الحكومة الإيطالية لمؤتمر باليرمو يعكس أهمية الملف الليبي بالنسبة إليها وهي نقطة إيجابية لأن إيطاليا تعتبر الشريك الاقتصادي الأول لليبيا .

وأضاف المحيشي، لبرنامج “LIVE” على قناة “218NEWS”، أن مؤتمر باليرمو يعكس أيضا اهتمام العالم بالقضية الليبية، مؤكداً حاجة الأطراف الداخلية إلى توحيد السلطة التنفيذية وإنهاء انقسام المؤسسات الذي أثر بالسلب على كافة مناحي الحياة اليومية .

وأكد المحيشي ضرورة الضغط على الأطراف الليبية من قبل الدول المشاركة في هذا المؤتمر، ومن أبرزها دور الجوار الليبي، حيث من المقرر أن يحضر الرئيس المصري والتونسي والوزير الأول الجزائري فعاليات المؤتمر.

وتوقع المحيشي، أن يكون مؤتمر باليرمو فرصة لتوحيد المؤسسات، وتقريب وجهات النظر بين مختلف الأطراف الليبية، وإنتاج حكومة وحدة وطنية بعيدا عن مساعي مجلسي النواب والأعلى للدولة التي رأى أنها تهدف إلى إطالة عمر الجسمين في السلطة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية