على هامش «باليرمو».. تطورات العلاقات التونسية الليبية على أجندة «سلامة» و«الجهيناوي»

التقى المبعوث الأممي إلى ليبيا الدكتور، غسان سلامة، بـ وزير الخارجية التونسي، خميس الجيهناوي، اليوم الإثنين، على هامش اليوم الأول، من مؤتمر باليرمو، بشأن الأزمة الليبية.

وخلال اللقاء، بحث الطرفان، تطورات العلاقات التونسية- الليبية، بينما استعرض «غسان سلامة» مضمون الخطوات المستقبلية، خاصةً الملتقى الوطني المزمع عقده قريبا.

وكان المبعوث الأممي إلى ليبيا، غسان سلامة، قد عقد عدة لقاءات جانبية، خلال اليوم الأول من مؤتمر باليرمو، بشأن الأزمة الليبية.

