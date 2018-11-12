218 تنشر “مستوى التمثيل” الدولي في باليرمو

حدّدت وثيقة إيطالية “مستوى التمثيل” الخاص بالدول المشاركة في المؤتمر الدولي الخاص بليبيا الذي انطلق في مدينة باليرمو الإيطالية اليوم الاثنين، ويستمر يوم غد الثلاثاء، إذ أظهرت الوثيقة مفاجآت في تلك المستويات التي سترسلها الدول إلى إيطاليا، ففيما أرسلت روسيا ديمتري ميدفيديف رئيس الوزراء إلى باليرمو التي يُنتظر أن يصلها لاحقا، وهي إشارة مهمة جدا يرسلها الروس إلى العالم بشأن الملف الليبي، فقد قزّمت الولايات المتحدة مستوى التمثيل إلى مستوى الدبلوماسي الأميركي ديفيد ساترفيلد وهو أحد مساعدي وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، لكن له خبرة واسعة بملفات الشرق الأوسط منذ سنوات عدة، علما أن فرنسا ستُوفِد وزير خارجيتها جان إيف لودريان.

دول عربية بحسب الوثيقة دفعت بمستويات عليا إلى لقاء باليرمو إذ يبدو أن حضور الرئيسين المصري عبدالفتاح السيسي والتونسي الباجي قايد السبسي تأكد حضورهما أقله من الجانب الإيطالي، فيما ظهر اسم رئيس الوزراء الجزائري أحمد أويحيى، إضافة إلى جانب وزراء خارجية قطر الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، الذي يشغل منصب رئيس الوزراء في بلاده أيضا، و الدرديري محمد أحمد وزير خارجية السودان، إلى جانب وزير خارجية المغرب ناصر بوريطة، وكذلك وزير الدولة للشؤون الخارجية في دولة الإمارات العربية المتحدة أنور قرقاش، فيما اكتفت السعودية والأردن بتفويض دبلوماسيين في العاصمة الإيطالية لتمثيلها.

أوروبياً فقد أوفد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان نائبه فؤاد أقطاي لحضور باليرمو، فيما سيحضر الرئيس السويسري، ورئيس الوزراء اليوناني نيلس آنين، وسيحضر أيضا عن قبرص رئيس الوزراء جوزيف موسكات، إلى جانب وزراء خارجية السويد، وهولندا.

الحاضرون لمؤتمر باليرمو

الجزائر- رئيس الوزراء أحمد أويحيى

النمسا- المبعوث الخاص إلى ليبيا رونالد ستورم

كندا- المبعوث الخاص لرئيس الوزراء إلى الاتحاد الأوروبي ستيفاني ديون

تشاد- وزير الخارجية محمد زيني شريف

الصين- الممثل الصيني الخاص للشؤون الخارجية تشو جينغ هو

الكونغو- وزير الدفاع تشارلز ريتشارد موندجو

التشيك- رئيس الوزراء اندريه بابيس

مصر- الرئيس عبدالفتاح السيسي

اثيوبيا- السفير لدى إيطاليا زينيبو تاديسي وولدتسادك

فرنسا- وزير الخارجية جان إيف لودريان

ألمانيا- نائب وزير الخارجية نيلس آنن

اليونان- رئيس الوزراء اليكسس تسيبراس

الأردن- السفير لدى إيطاليا فارس خوري

مالطا- رئيس الوزراء جوزيف موسكات

المغرب- وزير الخارجية ناصر بوريطة

هولندا- وزير التجارة الدولية والتعاون سيغريد كاغ

النيجر- الرئيس محمدو إيسوفو

بولندا- وكيل وزارة الخارجية ماشيج لانق

قطر- وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني

روسيا- رئيس الوزراء ديمتري ميدفيدف

السعودية- الوزير المفوض فيصل حانف البنطاني

إسبانيا- وكيل وزارة الخارجية فرناندو فالنزويلا

السودان- وزير الخارجية الدرديري محمد أحمد

السويد- وزير الخارجية مارغوت والستروم

سويسرا- الرئيس ألاين بيرست

تونس- الرئيس الباجي قايد السبسي

تركيا- نائب رئيس الجمهورية فؤاد اقطاي

الإمارات العربية المتحدة- وزير الدولة للشؤون الخارجية أنور قرقاش

المملكة المتحدة- وزير شؤون الشرق الأوسط ألستر بيرت

الولايات المتحدة- مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى ديفيد ساترفيلد

الاتحاد الأفريقي- مبعوثة الاتحاد إلى ليبيا السفير وحيدة العياري

الجامعة العربية- نائب الأمين العام خليل الذوادي

الاتحاد الأوروبي- رئيس المجلس الأوروبي دونالد تاسك

الاتحاد الأوروبي- المفوضة العليا للشؤون الخارجية فيدريكا موغريني

صندوق النقد الدولي- مارك غريفيث “مسؤول مُهم”

الأمم المتحدة- المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة غسان سلامة

البنك الدولي- نائب الرئيس محمود محي الدين

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