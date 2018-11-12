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مدرسة الوحدة في طرابلس مُهددة بالسقوط

تم النشر منذُ 23 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

توقفت بشكل مفاجئ أعمال الصيانة في مدرسة الوحدة العربية للتعليم الاساسي بالمنطقة السياحية في طرابلس، بسبب تقرير للجنة المشرفة أكد وجود خلل يهدد بسقوط المبنى.

وتسبب توقف أعمال الصيانة في عدة مشاكل لإدارة المدرسة، حيث قامت بتوزيع عدد من الطلاب على المدارس الأخرى بالمنطقة لحل الأزمة ولضمان استمرار دراسة الطلبة.

واضطرت بعض العائلات إلى نقل أبنائهم إلى مدراس تبعد عن مقر إقامتهم بمسافات بعيدة، الأمر الذي ترك أثرا سلبيا على الطلبة.

واللافت أن هذه المدرسة لا تبعد عن وزارة التعليم سوى 100 متر تقريبا، وفيما وعدت الوزارة بأنها ستتخذ حلولا مناسبة لهذه المشكلة إلا أنه لم يجري أي تحرك على الواقع.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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