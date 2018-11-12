بالفيديو | حفتر يصل باليرمو الإيطالية للمشاركة في مؤتمر دولي حول ليبيا

وصل المشير خليفة حفتر قائد “الجيش الوطني الليبي” في شرق البلاد اليوم الاثنين، إلى مدينة باليرمو الإيطالية للمشاركة في مؤتمر دولي حول مستقبل ليبيا.

والتقى رئيس الوزراء الإيطالي غوزيبي كونتي المشير حفتر على هامش المؤتمر واستوقفه وتحدث معه على انفراد.

وقبيل بدء المؤتمر التقى كونتي كذلك مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة وبحث معه الوضع في ليبيا.

وقال كونتي في وقت سابق لصحيفة “لا ستامبا” إن “الأمن شرط ضروري لضمان استقرار ليبيا”، ودعا حفتر إلى الجلوس على طاولة المفاوضات مع رئيس حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا فايز السراج ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح ورئيس مجلس الدولة الذي يوازي مجلس أعيان في طرابلس، خالد المشري.

وإلى جانب السراج وصالح والمشري وحفتر دعت روما أيضا شخصيات ليبية بارزة بالإضافة إلى عدد من أعيان القبائل والمجتمع المدني.

من جانبه أعرب السراج في مقابلة مع وكالة فرانس برس عن أمله في أن يخرج المؤتمر بـ”رؤية مشتركة تجاه القضية الليبية”، مشددا على “ضرورة توحيد مواقف” باريس وروما.

وكانت إيطاليا اتهمت فرنسا عقب اجتماع باريس حول ليبيا بأنها تريد أن تكون وحيدة في ليبيا التي يحكمها كيانان متنافسان: حكومة السراج المنبثقة من عملية الأمم المتحدة ومقرها طرابلس وسلطات موازية في الشرق يدعمها برلمان منتخب عام 2014 وقوة مسلحة بقيادة المشير حفتر.

المصدر: RT + وكالات