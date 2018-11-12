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«قزيط»: بعض الدول الكبرى غير متحمسة لمؤتمر «باليرمو»

تم النشر منذُ 11 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
صحيفة المتوسط الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية

المتوسط:

قال عضو مجلس الدولة، بلقاسم قزيط، إنَّ بعض الدول الكبرى غير متحمسة للمؤتمر، التي تحدثت عن ضبابية المؤتمر، والدليل عدم مشاركتها بمستوى عال كـ الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا.

وأضاف «قزيط»، أنه لا يوجد أي دفع أمريكي لمؤتمر باليرمو، الأمر الذي يضعفه إلى حد كبير.

وأشار «قزيط»، إلى أن القضية الليبية لن تتقدم، سواء حضر بعض الأطراف أو غاب أحد الأطراف الأخرى، لأنه لن يكون هناك أهمية لذلك.

 

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صحيفة المتوسط الليبية

صحيفة المتوسط الليبية

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